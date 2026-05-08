$!Marina inhabilita laboratorio clandestino y plantío de mariguana en Culiacán

Un laboratorio clandestino presuntamente empleado para la elaboración de drogas sintéticas, así como un plantío de mariguana fueron localizados y deshabilitados por personal de la Secretaría de Marina en las inmediaciones de los poblados Estancias de los García y Los Bajíos, en Culiacán.
En un comunicado, informó que personal naval durante recorridos terrestres de vigilancia y reconocimiento, localizó diverso material y equipo utilizado para la elaboración de sustancias ilícitas, entre ellos centrifugadoras, reactores, contenedores con químicos, aproximadamente 200 litros y 20 kilogramos de sustancias químicas, así como diversos aditamentos empleados para la fabricación de drogas sintéticas, mismos que fueron inhabilitados en el lugar.
Asimismo, durante patrullajes terrestres, localizaron un plantío de mariguana en un área aproximada de 100 metros cuadrados, con una densidad aproximada de 25 plantas por metro cuadrado, mismas que contaban con una altura aproximada de 1.60 metros.
El plantío fue erradicado e incinerado en el lugar.
La Secretaría de Marina–Armada de México destacó que con estas acciones, se contribuye a debilitar la infraestructura logística y operativa de grupos delictivos, evitando la elaboración y distribución de drogas que afectan la salud y seguridad de la población.
Además, dijo que reafirma su compromiso de coadyuvar con las autoridades de los tres órdenes de Gobierno para mantener el Estado de Derecho y velar por la seguridad de las familias mexicanas.