$!Marina libera a hombre privado de la libertad y asegura armamento y material explosivo en Sinaloa

MAZATLÁN._ Un hombre de 53 años, que estaba privado de su libertad, fue liberado en el poblado La Sábila, informó la Secretaría de Marina.

Señaló que tras un reporte recibido a través del C4 sobre la posible presencia de una persona privada de la libertad en dicha comunidad, elementos de la Armada de México se trasladaron al lugar, donde lograron localizar y liberar a la víctima, quien manifestó haber sido sustraído por presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

Posteriormente, fue trasladado ante las autoridades competentes para la atención correspondiente.

En otros hechos, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, apuntó que, en días pasados, en eventos diferentes, durante el desarrollo de operaciones de vigilancia y mantenimiento en Sinaloa, personal naval aseguró material presuntamente explosivo y armamento, además de que detuvo a tres personas.