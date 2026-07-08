$!Marina libera a hombre privado de la libertad y asegura armamento y material explosivo en Sinaloa

MAZATLÁN._ Un hombre de 53 años, que estaba privado de su libertad, fue liberado en el poblado La Sábila, informó la Secretaría de Marina.
Señaló que tras un reporte recibido a través del C4 sobre la posible presencia de una persona privada de la libertad en dicha comunidad, elementos de la Armada de México se trasladaron al lugar, donde lograron localizar y liberar a la víctima, quien manifestó haber sido sustraído por presuntos integrantes de la delincuencia organizada.
Posteriormente, fue trasladado ante las autoridades competentes para la atención correspondiente.
En otros hechos, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, apuntó que, en días pasados, en eventos diferentes, durante el desarrollo de operaciones de vigilancia y mantenimiento en Sinaloa, personal naval aseguró material presuntamente explosivo y armamento, además de que detuvo a tres personas.
En un primer evento, derivado de trabajos de inteligencia, así como de reconocimientos terrestres y aéreos, personal naval localizó, en inmediaciones del poblado Las Iguanas, en Concordia, aproximadamente 20 kilogramos de compuesto presuntamente explosivo, el cual fue neutralizado en el lugar por personal especializado.
En un hecho distinto, en inmediaciones de El Quelite, Mazatlán, personal naval fue objeto de una agresión con armas de fuego por parte de personas civiles armados.
En apego a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, los elementos repelieron la agresión, logrando la detención de tres presuntos infractores de la ley y el aseguramiento de tres armas largas, 12 cargadores, 342 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos y seis placas balísticas.
Como resultado de las operaciones, también fueron localizados dos artefactos explosivos improvisados, los cuales fueron neutralizados en el sitio por personal especializado, a fin de salvaguardar la integridad de la población.