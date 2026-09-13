$!Marina localiza a dos mujeres presuntamente privadas de la libertad en Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos mujeres que presuntamente estaban privadas de la libertad fueron localizadas en el poblado de La Mora Escarbada, en Mazatlán, por elementos de la Marina. En el lugar también fueron decomisados un vehículo, explosivos, cargadores y cartuchos.





A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval y en el marco de la “Operación Sable”, informó que en eventos diferentes, personal naval localizó a dos personas presuntamente privadas de su libertad y realizó el aseguramiento de vehículos y armamento en Sinaloa. El primer evento se llevó a cabo durante recorridos de vigilancia terrestre en inmediaciones del poblado de La Mora Escarbada, en el municipio de Mazatlán, donde personal naval localizó a dos mujeres que manifestaron encontrarse privadas de su libertad. Asimismo, fue encontrado un vehículo que en su interior tenía dos cargadores y diversos cartuchos y artefactos explosivos. En un segundo evento, al continuar con los recorridos, se visualizó un vehículo en estado de abandono, con un cargador y diversa munición en su interior.





El tercer evento tuvo lugar en inmediaciones de Isla del Bosque, Escuinapa, donde se realizó el hallazgo de un arma corta, 237 cartuchos, 12 cargadores y equipo táctico. Finalmente, se proporcionó seguridad y escolta durante el traslado terrestre a las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Desaparición Forzada de Personas, Regional Sur, donde las personas encontradas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para llevar a cabo los trámites legales pertinentes. Los efectos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.