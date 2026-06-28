$!Marina localiza bolsa con municiones y explosivos en Mazatlán y San Ignacio

MAZATLÁN._ Nueve artefactos explosivos improvisados y una bolsa con un cargador y cartuchos útiles fueron decomisados en Mazatlán y San Ignacio el pasado sábado 27 de junio por elementos de la Secretaría de Marina.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informa que, ayer durante recorridos terrestres de vigilancia y disuasión, personal naval localizó bolsa con municiones y explosivos en Sinaloa.
En un primer evento, durante un recorrido terrestre en la colonia Jesús García de Mazatlán, personal naval localizó en estado de abandono una bolsa tipo mariconera, la cual contenía un cargador abastecido con 30 cartuchos, así como 50 cartuchos útiles.
En un segundo evento, durante un recorrido en prevención del delito en inmediaciones del poblado Acatitán, municipio de San Ignacio, personal naval localizó nueve artefactos explosivos improvisados, mismos que fueron inhabilitados en dicho lugar por personal naval especializado.
Los artefactos explosivos inhabilitados y efectos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.
Con estas acciones, se logra debilitar significativamente a la delincuencia organizada, afectando de manera directa su operatividad, capacidad logística y redes de distribución en la región.
De esta manera, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, continúa realizando acciones, en favor de la paz y el orden dentro de la entidad, así como de la seguridad y el bienestar de las familias sinaloenses.