$!Marina localiza bolsa con municiones y explosivos en Mazatlán y San Ignacio

MAZATLÁN._ Nueve artefactos explosivos improvisados y una bolsa con un cargador y cartuchos útiles fueron decomisados en Mazatlán y San Ignacio el pasado sábado 27 de junio por elementos de la Secretaría de Marina.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informa que, ayer durante recorridos terrestres de vigilancia y disuasión, personal naval localizó bolsa con municiones y explosivos en Sinaloa.

En un primer evento, durante un recorrido terrestre en la colonia Jesús García de Mazatlán, personal naval localizó en estado de abandono una bolsa tipo mariconera, la cual contenía un cargador abastecido con 30 cartuchos, así como 50 cartuchos útiles.