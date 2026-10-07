$!Marina localiza laboratorio clandestino en Elota; asegura más de 92 kilos de precursores químicos

ELOTA. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino utilizado para la elaboración de drogas sintéticas en el poblado Las Tinajas, municipio de Elota.
De acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad, el operativo se realizó como parte de trabajos de inteligencia naval y acciones coordinadas para localizar instalaciones empleadas en la producción de drogas sintéticas e interrumpir sus cadenas de suministro.
Durante la intervención, los elementos federales ubicaron un predio de aproximadamente 12 mil metros cuadrados, donde aseguraron 150 litros de precursores químicos líquidos y más de 92 kilogramos de precursores químicos sólidos.
También fueron asegurados dos vehículos, tres destiladores, dos centrifugadoras, tres mezcladoras, una báscula, ventiladores, tres bombas de agua y diversas herramientas utilizadas en las actividades del lugar.
Las autoridades señalaron que las instalaciones y el equipo empleado para la producción de sustancias ilícitas fueron inhabilitados para evitar que volvieran a ser utilizados.
Los indicios y objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones correspondientes.
El Gabinete de Seguridad indicó que estas acciones forman parte del reforzamiento de las operaciones en Sinaloa y de los trabajos de investigación dirigidos a debilitar las estructuras dedicadas a la producción de drogas sintéticas.