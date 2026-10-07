$!Marina localiza laboratorio clandestino en Elota; asegura más de 92 kilos de precursores químicos

ELOTA. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino utilizado para la elaboración de drogas sintéticas en el poblado Las Tinajas, municipio de Elota.

De acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad, el operativo se realizó como parte de trabajos de inteligencia naval y acciones coordinadas para localizar instalaciones empleadas en la producción de drogas sintéticas e interrumpir sus cadenas de suministro.