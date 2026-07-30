$!Marina localiza precursores químicos; aseguran arma, municiones y equipo táctico en San Ignacio y Culiacán

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informa que, en diferentes eventos, localizó precursores químicos; aseguró armas, municiones y equipo táctico en Sinaloa. A través de un comunicado, la Semar informó que en un primer evento, durante recorridos de vigilancia para el mantenimiento del estado de derecho en inmediaciones del poblado Limón de los Peraza, en el municipio de San Ignacio, personal naval localizó un arma larga, siete cargadores, 175 cartuchos, una cinta eslabonada, tres chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.







El material fue asegurado y puesto a disposición ante las autoridades competentes para la integración de la carpeta correspondiente. En un segundo evento, durante recorridos terrestre orientados a debilitar la estructura logística de los grupos generadores de violencia en la entidad, personal naval en inmediaciones del poblado de la Estancia de Abajo, municipio de Culiacán, localizó un inmueble utilizado como bodega.





En el lugar se aseguraron aproximadamente cinco kilos de metanfetamina, precursores químicos en estado líquido y sólido, así como material diverso empleado para la elaboración de drogas sintéticas. Asimismo, personal especializado procedió a la inhabilitación y neutralización de dichos insumos.



