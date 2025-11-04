$!Marina localiza y destruye centro de adiestramiento de la delincuencia organizada en el Ejido Ojo de Agua II, en El Rosario

MAZATLÁN._ Un centro de adiestramiento, un campo de tiro, un área para la reparación y mantenimiento de armamento improvisados; así como un aditamento para ametralladora y aproximadamente 5 mil casquillos percutidos de diferentes calibres, fueron localizados e inhabilitados en el poblado El Ejido Ojo de Agua II, municipio de El Rosario, por personal de la Secretaría de Marina.

De acuerdo a un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informa que, en días pasados, personal de la Cuarta Región Naval, en coadyuvancia con la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR) y Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en dos eventos diferentes, localizó instalaciones pertenecientes a la delincuencia organizada y así mismo realizó la detención de dos personas que viajaban en un vehículo con reporte de robo en Sinaloa.

En el primer evento, durante recorridos terrestres de vigilancia en el poblado El Ejido Ojo de Agua II, municipio de El Rosario, personal naval localizó un centro de adiestramiento, un campo de tiro, un área para la reparación y mantenimiento de armamento improvisados; así como un aditamento para ametralladora y aproximadamente 5 mil casquillos percutidos de diferentes calibres.