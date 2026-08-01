$!Marina localiza y destruye tres laboratorios clandestinos en Sinaloa

TOPOLOBAMPO, Ahome._ Tras recorridos terrestres, elementos de la Secretaría de Marina localizó y destruyó tres laboratorios clandestinos presuntamente utilizados para la elaboración y resguardo de drogas sintéticas en inmediaciones del poblado El Terrero, en Sinaloa.
Sin precisar a qué municipio pertenece este poblado, aunque al parecer es de Mocorito, la Semar dio a conocer que, a través de la Armada de México, personal naval, en coordinación con la Fiscalía General de la República, por conducto de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en días pasados localizó y destruyó tres laboratorios clandestinos.
Esta acción se llevó a cabo durante recorridos terrestres realizados como parte de las operaciones permanentes de búsqueda, localización, neutralización y destrucción de laboratorios clandestinos, así como de erradicación de plantíos ilícitos en el área de operaciones asignada, se indicó en un comunicado.
Durante el operativo fueron localizados tres laboratorios clandestinos, donde se aseguraron aproximadamente 3 mil litros de precursores químicos líquidos, entre ellos acetona, propilenglicol, alcohol, ácido clorhídrico, alcohol desnaturalizado, tolueno y glicerina, además de diversos accesorios utilizados para la elaboración de drogas sintéticas, como cubitanques, bidones, tinas, máscaras para gas, una carretilla y otros implementos.
Los laboratorios quedaron registrados dentro de la carpeta de investigación correspondiente de la FGR y fueron destruidos en el lugar por el personal participante, conforme a los protocolos establecidos y con la presencia de la autoridad ministerial competente, evitando con ello que estos insumos fueran utilizados para la producción de sustancias ilícitas.