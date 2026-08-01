$!Marina localiza y destruye tres laboratorios clandestinos en Sinaloa

TOPOLOBAMPO, Ahome._ Tras recorridos terrestres, elementos de la Secretaría de Marina localizó y destruyó tres laboratorios clandestinos presuntamente utilizados para la elaboración y resguardo de drogas sintéticas en inmediaciones del poblado El Terrero, en Sinaloa.

Sin precisar a qué municipio pertenece este poblado, aunque al parecer es de Mocorito, la Semar dio a conocer que, a través de la Armada de México, personal naval, en coordinación con la Fiscalía General de la República, por conducto de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en días pasados localizó y destruyó tres laboratorios clandestinos.

Esta acción se llevó a cabo durante recorridos terrestres realizados como parte de las operaciones permanentes de búsqueda, localización, neutralización y destrucción de laboratorios clandestinos, así como de erradicación de plantíos ilícitos en el área de operaciones asignada, se indicó en un comunicado.