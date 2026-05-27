$!Marina localiza y rescata a dos personas privadas de su libertad, en Mazatlán

Elementos de la Secretaría de Marina localizaron y rescataron a dos personas que estaban privadas de su libertad, como resultado de un operativo derivado de un reporte en días previos a las autoridades, en el municipio de Mazatlán.
Los efectivos, adscritos a la Cuarta Región Naval, fueron informados sobre la privación de una persona, lo cual motivó la movilización. No obstante, el comunicado oficial no detalla el punto exacto en que se reportó el hecho.
En medio de los patrullajes, fue ubicado el hombre a quien habían plagiado días antes, y junto con él fue encontrada otra persona, que también había sido privado de su libertad.
Los agentes navales brindaron auxilio y posteriormente facilitaron atención médica para ambos sujetos, y luego fueron trasladados hacia el Ministerio Público para que se integre la carpeta de investigación correspondiente por su rapto.