$!Marina realiza aseguramiento de vehículos, armamento y equipo táctico en Sinaloa

MAZATLÁN._ Dos vehículos, dos armas largas, un cargador y un chaleco táctico, fueron asegurados en el poblado de La Noria, en Mazatlán y en El Diez, municipio de Culiacán, ambos en Sinaloa. A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informó de estos dos hechos distintos.





En un primer evento, derivado de recorridos de vigilancia terrestres y aéreos en el poblado de La Noria, municipio de Mazatlán, personal naval localizó un vehículo en estado de abandono, con características presuntamente relacionadas con actividades ilícitas; dicho vehículo fue inhabilitado en el lugar. En un segundo evento, en la localidad El Diez, municipio de Culiacán, personal naval avistó a individuos armados a bordo de un vehículo, quienes al percatarse de la presencia de la autoridad, emprendieron la huida, dejando abandonado un vehículo, dos armas largas, un cargador y un chaleco táctico con placas balísticas.





