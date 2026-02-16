$!Marina realiza demostración de binomios caninos y rescate marítimo en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una demostración de ejercicios con binomios caninos y de rescate marítimo fue realizada por personal naval en Mazatlán, informó la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval.

Esta demostración se llevó a cabo en inmediaciones de la Playa Norte, a la altura del Monumento al Pescador, donde personal de binomios caninos efectuó ejercicios de búsqueda y localización de narcóticos y explosivos.

Asimismo, los espectadores se pudieron tomar fotos con los elementos caninos y sus manejadores.