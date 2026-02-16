$!Marina realiza demostración de binomios caninos y rescate marítimo en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una demostración de ejercicios con binomios caninos y de rescate marítimo fue realizada por personal naval en Mazatlán, informó la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval.
Esta demostración se llevó a cabo en inmediaciones de la Playa Norte, a la altura del Monumento al Pescador, donde personal de binomios caninos efectuó ejercicios de búsqueda y localización de narcóticos y explosivos.
Asimismo, los espectadores se pudieron tomar fotos con los elementos caninos y sus manejadores.
Posteriormente, elementos de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima Mazatlán realizaron un ejercicio de localización y evacuación de una persona en peligro en la mar.
Este ejercicio consistió en la localización de un supuesto náufrago en el mar, en el que se empleó un helicóptero tipo Panther, el cual realizó un recorrido y de búsqueda de la persona, realizando maniobras de descenso para rescatarla.
EMERGENCIAS
Para atención de emergencias en el mar, la Cuarta Región Naval pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 669 910 0552 y, para denuncias ciudadanas, el número telefónico 669 127 0861.
Asimismo, la Secretaría de Marina comparte el siguiente número de contacto: 800 627 4621 (800 MARINA1).