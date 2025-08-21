$!Marina realiza dos acciones de rescate en la mar cerca de Mazatlán

MAZATLÁN._ En dos operaciones diferentes, se realizaron este jueves acciones de rescate en la mar en las inmediaciones de Mazatlán, reportó la Secretaría de Marina a través de la Armada de México en funciones de la Guardia Costera.
La primera acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia, reportando a una persona con crisis de asma a bordo de una embarcación de recreo.
Por ello, y con el objetivo de salvaguardar la vida humana en la mar, se ordenó el zarpe inmediato de una embarcación tipo Defender con personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima Mazatlán, así como de Sanidad Naval para brindar los primeros auxilios.
Al arribar al punto donde se encontraba la embarcación de recreo, personal naval logró controlar y estabilizar al paciente, por lo que fue trasladado al muelle de la Cuarta Región Naval, donde ya lo esperaba una ambulancia de esta institución, con el fin de ser trasladado a un hospital de la localidad y con ello recibir atención médica especializada.
La segunda acción se llevó a cabo tras recibir llamada de emergencia donde se reportó una embarcación menor en las inmediaciones del poblado de Barra de Piaxtla, la cual se encontraba sin propulsión y con riesgo de vararse sobre las rocas, por lo que personal naval que se encontraba realizando recorridos marítimos acudió a su auxilio.
Al arribar al punto, personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima procedió a efectuar maniobras de salvataje, logrando poner a salvo al tripulante y efectuando coordinación con otra embarcación menor perteneciente a la misma cooperativa pesquera para remolcar y varar la embarcación en riesgo en la playa de la Barra de Piaxtla.
Para atención de emergencias en la mar, la Cuarta Región Naval pone a disposición de la ciudadanía los números telefónicos 669 910 0552 y 669 127 0861.
Asimismo, la Secretaría de Marina comparte el siguiente número de contacto 800 627 4621 (800 MARINA 1).
De esta manera, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, se mantiene trabajando con la misión de velar por la integridad de las personas y de salvaguardar la vida humana en la mar.