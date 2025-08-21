$!Marina realiza dos acciones de rescate en la mar cerca de Mazatlán

MAZATLÁN._ En dos operaciones diferentes, se realizaron este jueves acciones de rescate en la mar en las inmediaciones de Mazatlán, reportó la Secretaría de Marina a través de la Armada de México en funciones de la Guardia Costera.

La primera acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia, reportando a una persona con crisis de asma a bordo de una embarcación de recreo.

Por ello, y con el objetivo de salvaguardar la vida humana en la mar, se ordenó el zarpe inmediato de una embarcación tipo Defender con personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima Mazatlán, así como de Sanidad Naval para brindar los primeros auxilios.

Al arribar al punto donde se encontraba la embarcación de recreo, personal naval logró controlar y estabilizar al paciente, por lo que fue trasladado al muelle de la Cuarta Región Naval, donde ya lo esperaba una ambulancia de esta institución, con el fin de ser trasladado a un hospital de la localidad y con ello recibir atención médica especializada.