$!Marina realiza limpieza y rehabilita vialidades en San Blas tras hechos violentos

NAYARIT. _ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Décima Zona Naval, informó que el martes 24 de febrero personal naval realizó labores de limpieza y recuperación en comunidades severamente afectadas del municipio de San Blas, Nayarit.

Las acciones se llevaron a cabo en los poblados de La Palma, Santa Cruz de Miramar, Jalcocotán, Navarrete y La Chiripa, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Policía Estatal, Policía Municipal y Protección Civil de San Blas.