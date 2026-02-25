$!Marina realiza limpieza y rehabilita vialidades en San Blas tras hechos violentos

NAYARIT. _ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Décima Zona Naval, informó que el martes 24 de febrero personal naval realizó labores de limpieza y recuperación en comunidades severamente afectadas del municipio de San Blas, Nayarit.
Las acciones se llevaron a cabo en los poblados de La Palma, Santa Cruz de Miramar, Jalcocotán, Navarrete y La Chiripa, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Policía Estatal, Policía Municipal y Protección Civil de San Blas.
De acuerdo con el comunicado, durante la jornada se rehabilitaron vías de comunicación y se trabajó para restablecer condiciones seguras para el tránsito vehicular, tras los recientes hechos de violencia que impactaron la movilidad y la seguridad de la población.
La Secretaría de Marina reiteró su compromiso de colaborar con autoridades de los tres órdenes de gobierno para salvaguardar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.
Para emergencias en la mar o solicitudes de apoyo, la Décima Zona Naval puso a disposición el número 323 101 6006, así como el 800 627 46 21 (800 MARINA 1).