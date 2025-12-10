Marina recupera cuatro motocicletas con reporte de robo en Mazatlán

La Secretaría de Marina aseguró cuatro motocicletas con reporte de robo durante distintas acciones realizadas en el municipio de Mazatlán.

Durante reconocimientos terrestres efectuados en las colonias Independencia y Bahías, personal naval ubicó en diferentes puntos de la zona las unidades motoras, que tras la verificación correspondiente se confirmó contaban con reporte de robo.

Los vehículos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con las indagatorias y determinar su origen.

Las acciones fueron realizadas en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.