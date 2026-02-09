$!Marina suma 39 cámaras parasitas localizadas y desmanteladas en Culiacán

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informa que, durante diferentes acciones interinstitucionales, en lo que va del año a la fecha se han localizado y desmantelado 39 cámaras parásitas de videovigilancia empleadas por la delincuencia organizada, en Culiacán, Sinaloa.

A través de un comunicado se informó que estas acciones se llevaron a cabo durante recorridos terrestres de disuasión y vigilancia, realizados a cabo en diferentes colonias de Culiacán, durante los cuales, personal naval localizó y desmantelo dichos artefactos, mismos que fueron puestos a disposición ante las autoridades competentes.