$!Marina suma 39 cámaras parasitas localizadas y desmanteladas en Culiacán

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informa que, durante diferentes acciones interinstitucionales, en lo que va del año a la fecha se han localizado y desmantelado 39 cámaras parásitas de videovigilancia empleadas por la delincuencia organizada, en Culiacán, Sinaloa.
A través de un comunicado se informó que estas acciones se llevaron a cabo durante recorridos terrestres de disuasión y vigilancia, realizados a cabo en diferentes colonias de Culiacán, durante los cuales, personal naval localizó y desmantelo dichos artefactos, mismos que fueron puestos a disposición ante las autoridades competentes.
Es importante mencionar que, estas cámaras son instaladas en puntos estratégicos y utilizadas por la delincuencia organizada a fin de obtener diversa información, con el objetivo de facilitar actividades delictivas. Por lo que, el desmantelamiento de dichas cámaras reduce sus capacidades delictivas.
Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrenda su compromiso para fortalecer la seguridad, combatir los delitos que afectan a la población y contribuir al mantenimiento del orden público.