$!Marina y FGR destruyen más de 3.5 toneladas de cocaína asegurada en operativos en Guerrero

GUERRERO. _ La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), realizó la incineración de más de tres toneladas y media de clorhidrato de cocaína aseguradas durante distintos operativos contra el tráfico de drogas en las costas de Guerrero.
La destrucción del narcótico, que alcanzó un peso de 3 mil 598 kilogramos, se llevó a cabo en instalaciones de Acapulco, donde autoridades navales y representantes de la FGR verificaron la eliminación total de la sustancia.
Durante el procedimiento participaron elementos del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, así como peritos especializados, quienes supervisaron que el proceso cumpliera con la normatividad vigente y confirmaron la identidad química del estupefaciente destruido.
De acuerdo con la Secretaría de Marina, la droga fue asegurada en diversas acciones de vigilancia marítima realizadas en el litoral guerrerense, como parte de los operativos permanentes para combatir el tráfico de sustancias ilícitas y mantener el Estado de derecho.
Las autoridades federales señalaron que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030, enfocada en debilitar las actividades relacionadas con el crimen organizado y el trasiego de drogas.