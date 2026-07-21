$!Marina y FGR destruyen más de 3.5 toneladas de cocaína asegurada en operativos en Guerrero

GUERRERO. _ La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), realizó la incineración de más de tres toneladas y media de clorhidrato de cocaína aseguradas durante distintos operativos contra el tráfico de drogas en las costas de Guerrero.

La destrucción del narcótico, que alcanzó un peso de 3 mil 598 kilogramos, se llevó a cabo en instalaciones de Acapulco, donde autoridades navales y representantes de la FGR verificaron la eliminación total de la sustancia.