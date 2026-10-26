Marina y Fuerza Aérea despliegan operativo por tierra y aire en Guasave

GUASAVE. _ Una intensa movilización de fuerzas federales mantiene en incertidumbre a comunidades rurales de Guasave, luego de que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Fuerza Aérea Mexicana desplegaran este lunes 26 de octubre un operativo por vía aérea y terrestre en las sindicaturas de Bamoa y Estación Bamoa.

Las acciones también abarcan sectores cercanos a la cabecera municipal de Guasave. Pobladores reportaron el sobrevuelo constante de aeronaves militares a baja altura, así como el desplazamiento de vehículos terrestres por los caminos de acceso a diversas rancherías.

Habitantes observaron helicópteros, una unidad de combate ligero y un dron de reconocimiento sobrevolando la zona. Sin embargo, las autoridades federales de seguridad no han confirmado el tipo de equipo utilizado ni los motivos del despliegue. Hasta el momento, no se ha informado sobre cateos, vehículos asegurados o personas detenidas.

Este nuevo operativo ocurre apenas 24 horas después de una movilización similar registrada durante la madrugada del domingo 25 de octubre. En esa ocasión, un convoy integrado por 16 patrullas de la Marina y dos helicópteros Black Hawk atravesó el municipio de Guasave con dirección a El Fuerte.

En ese municipio vecino, elementos de la Armada mantuvieron una presencia prolongada y realizaron patrullajes de vigilancia en comunidades como Mochicahui y Charay durante la tarde del domingo.

Hasta ahora, las autoridades no han precisado si los movimientos detectados este lunes en la zona de Bamoa están relacionados con las acciones realizadas un día antes en El Fuerte.

La presencia de efectivos en tierra y el constante ruido de los motores de las aeronaves han generado cautela e incertidumbre entre las familias de las comunidades involucradas.

Se espera que las autoridades federales informen sobre los motivos de estas operaciones y aclaren si el despliegue está relacionado con investigaciones del fuero federal o con la búsqueda de objetivos prioritarios en la región.