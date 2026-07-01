$!Marina y SSPC despliegan operativo en motel de Mazatlán; aseguran una GMC Yukon

MAZATLÁN. _ Una camioneta fue asegurada por fuerzas federales durante un operativo realizado la mañana de este miércoles en un motel ubicado al norte de Mazatlán.
Elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desplegaron el operativo alrededor de las 06:00 horas en un establecimiento localizado sobre la carretera Internacional, a la altura del paso superior del Libramiento Colosio.
De acuerdo con los primeros reportes, al menos 10 unidades oficiales participaron en la intervención, durante la cual los agentes inspeccionaron diversas habitaciones del inmueble.
Tras aproximadamente cuatro horas de labores, los efectivos federales abandonaron el lugar escoltando una camioneta GMC Yukon Denali, la cual era conducida por un agente federal y quedó bajo resguardo de las autoridades.
Hasta el momento, las autoridades no han informado el motivo del operativo ni han confirmado si hubo personas detenidas o si se realizaron otros aseguramientos.