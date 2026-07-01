$!Marina y SSPC despliegan operativo en motel de Mazatlán; aseguran una GMC Yukon

MAZATLÁN. _ Una camioneta fue asegurada por fuerzas federales durante un operativo realizado la mañana de este miércoles en un motel ubicado al norte de Mazatlán.

Elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desplegaron el operativo alrededor de las 06:00 horas en un establecimiento localizado sobre la carretera Internacional, a la altura del paso superior del Libramiento Colosio.