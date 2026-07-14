$!Marinos repelen agresión y matan a motociclista que les disparaba en una persecución en Mazatlán

La persecución y detonaciones de arma de fuego se reportaron a las 20:46 horas, en la calle “D”, casi esquina con la avenida Salvador Robles Quintero de la colonia Lico Velarde.

MAZATLÁN._ Dos jóvenes armados que huían en motocicleta dispararon contra marinos que los perseguían por calles de la colonia Lico Velarde en una motopatrulla de la Marina; los agentes respondieron la agresión y uno de los perseguidos quedó sin vida en el lugar.

Versiones en el lugar indican que elementos de la Semar perseguían a dos jóvenes en motocicleta que para tratar de huir dispararon contra los elementos federales; los agentes repelieron la agresión y uno de los infractores cayó mal herido al pavimento, mientras que su compañero logró darse a la fuga.

Socorristas de Cruz Roja llegaron al lugar para auxiliar al motociclista herido, pero este ya no contaba con signos a causa de una herida en la pierna derecha.

El cadáver fue cubierto por los Socorristas con una sábana clínica, mientras policías municipales delimitaron la zona con cinta amarilla hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

Al momento se desconoce los generales del occiso.