$!Marisquero muere tras ser embestido por vehículo del Gobierno federal en Culiacán

CULIACÁN._ Un accidente vial ocurrido la mañana de este domingo en la colonia Benito Juárez, en Culiacán, dejó sin vida a un marisquero del sector, luego de que el tripulante de un vehículo del Gobierno federal lo embistió tras circular a gran velocidad. El occiso se trata de Jose Luis “N”, de 60 años, identificado por los vecinos como “El Chapo de los mariscos”, quien desde hace años atendía su popular puesto sobre la avenida Venustiano Carranza, casi esquina con el bulevar Gabriel Leyva Solano.

El percance se registró alrededor de las 09:30 horas, cuando una camioneta Dodge Ram blanca, modelo reciente y con logotipos del Gobierno de México y del programa Bienestar, perdió el control y se impactó directamente contra el comerciante y su carreta de trabajo. El fuerte golpe provocó que el pequeño puesto volcara con las llantas hacia arriba en medio de la avenida, mientras que el cuerpo del marisquero fue proyectado hacia el otro extremo de la calle.

En tanto, la camioneta terminó estrellada contra un poste de luz, quedando prácticamente en pérdida total tras sufrir daños en la parte frontal de la carrocería. Debido a las múltiples lesiones y fracturas que sufrió, la víctima perdió la vida de manera inmediata. En el lugar quedaron regados varios recipientes con mariscos y utensilios de cocina que utilizaba para preparar sus platillos.

Por su parte, el responsable del siniestro resultó herido por los fuertes golpes y fue detenido por las autoridades. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Tránsito Municipal acordonaron el área, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.