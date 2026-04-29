Martes violento en Sinaloa: asesinan a policía y tres personas más en Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó que la jornada del martes 28 de abril cerró con cuatro personas sin vida en diversos hechos registrados en la capital del estado.

Entre las víctimas se encuentra un elemento adscrito a la Unidad de Vialidad y Tránsito de Culiacán. El agente circulaba sobre el libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita, cuando fue agredido con disparos de arma de fuego desde otro vehículo en movimiento por sujetos armados. Por este hecho, el ente ministerial integró una carpeta de investigación bajo el rubro de homicidio por agresión a la autoridad.

De forma adicional, la autoridad investigadora informó sobre la apertura de dos carpetas de investigación tras la localización de dos cuerpos en la colonia Riberas de Tamazula. Un caso más fue registrado en la colonia Buenos Aires, sumando así las cuatro víctimas mortales de este periodo.

En cuanto a los delitos contra el patrimonio y la libertad, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo de la Región Centro recibió ocho denuncias formales. Por su parte, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró tres denuncias en la misma región por el delito de privación de la libertad personal.