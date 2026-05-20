Martes violento en Sinaloa deja ocho muertos y un caso de feminicidio

CULIACÁN. _ La jornada violenta registrada el martes 19 de mayo en Sinaloa dejó un saldo de ocho personas asesinadas y un caso de feminicidio, de acuerdo con el reporte diario emitido por la Fiscalía General del Estado.

Según la información oficial, en Culiacán se abrieron cinco carpetas de investigación por homicidio doloso relacionadas con distintos hechos ocurridos a lo largo del día en varios sectores de la ciudad.

Entre las víctimas contabilizadas se encuentran los dos hombres asesinados dentro de una vivienda del fraccionamiento Santa Rocío, donde un grupo armado irrumpió durante la madrugada y abrió fuego contra las víctimas.

Asimismo, la Fiscalía incluyó el caso del hombre localizado asesinado, esposado y junto a un mensaje amenazante en la colonia Emiliano Zapata, además del hallazgo de otra víctima a un costado de la carretera Culiacán–Las Brisas, donde también fue encontrada una cartulina junto al cuerpo.

Dentro del reporte también aparecen los dos hombres asesinados durante un ataque armado registrado en la colonia Industrial El Palmito, donde las víctimas viajaban en un vehículo Volkswagen GTI que presentó múltiples impactos de bala.

Además, la dependencia estatal confirmó un homicidio más en la colonia 22 de Diciembre, debido a la localización de una persona sin vida en un expendio de cervezas.

En Mazatlán, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por feminicidio tras el asesinato de Perla “N”, de 35 años, quien fue atacada a balazos cuando intentaba ingresar a un coto privado en el fraccionamiento Real del Valle.

Por otra parte, la institución informó sobre el hallazgo de restos óseos en unas parcelas ubicadas entre las comunidades de Pericos y Recoveco, en el municipio de Mocorito.

En materia de otros delitos, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro registró cuatro denuncias durante la jornada, mientras que la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas recibió tres denuncias por privación de la libertad en la región centro del estado.