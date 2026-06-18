Más de 10 mil elementos participarán en operativo especial por el Día del Padre en Sinaloa

Más de 10 mil elementos de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio serán desplegados en todo Sinaloa como parte del Plan Operativo Día del Padre 2026, estrategia que busca reforzar la vigilancia en espacios de alta concentración de personas durante los festejos de este fin de semana.

El operativo fue presentado por autoridades de los tres órdenes de Gobierno, en coordinación con representantes del sector comercial y restaurantero de la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, las acciones comenzaron este jueves 18 de junio y permanecerán activas hasta el próximo 22 de junio.

Para estas labores participarán elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal Preventiva, corporaciones municipales, Protección Civil, Cruz Roja y otras instituciones de atención a emergencias.

Además del personal desplegado, las autoridades dispondrán de mil 913 vehículos oficiales para realizar recorridos de vigilancia, atención ciudadana y labores preventivas en los distintos municipios.

Uno de los principales objetivos será mantener presencia en restaurantes, plazas comerciales, centros recreativos y otros espacios donde se espera una importante afluencia de familias con motivo de la celebración del Día del Padre.

Las autoridades también informaron que se reforzarán los recorridos de proximidad social en terminales de autobuses, aeropuerto, escuelas y espacios públicos, además de promover el uso de los números de emergencia 911 y de denuncia anónima 089.

La Secretaría de Seguridad Pública señaló que cada Municipio implementará además sus propios dispositivos de vigilancia para reforzar la seguridad durante las celebraciones y garantizar condiciones adecuadas para quienes participen en reuniones familiares, actividades recreativas y eventos relacionados con el Día del Padre.