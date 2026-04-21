Más de 100 detenciones y 97 vehículos asegurados deja semana de operativos en Sinaloa

CULIACÁN._ En la semana comprendida del 12 al 19 de abril, corporaciones de seguridad pública y militares detuvieron en Sinaloa a 101 personas presuntamente ligadas a hechos delictivos, así como el aseguramiento de 97 vehículos con reporte de robo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, durante el periodo en cuestión también fueron decomisados 17 automóviles relacionados con eventos de violencia.

Respecto al decomiso de arsenal, las autoridades informaron de un saldo de 81 armas de fuego incautadas, así como 8 mil 299 municiones y 91 artefactos explosivos improvisados.

En cuanto a sustancias ilícitas, las corporaciones localizaron y aseguraron tres áreas de almacenamiento de precursores químicos, 13.38 kilogramos de metanfetaminas, 2.2 kilos de mariguana, y destruyeron un total de 48 plantíos de mariguana y dos plantíos de amapola.

Como otros resultados, fueron asegurados dos inmuebles, 89 motocicletas y cinco cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en la vía pública.