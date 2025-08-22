Más de 16 robos de autos en un solo día; pese a cifras, Gobierno afirma que “van a la baja”

CULIACÁN. _ Este jueves los servicios de emergencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE), recibieron más de 16 reportes por robo de vehículo.

La vocera de la dependencia estatal, Verona Hernández Valenzuela, informó que estos reportes se dieron a lo largo del Estado, pero concentrados en Culiacán.

“No te tengo la cantidad precisa, pero sí fueron más de 16 los que se reportaron”, dijo.

“En todo el Estado fueron más de 16 los que sí se registraron. En Culiacán, sí”.

Por otro lado, señaló como parte de los trabajos de reacción, elementos policiales lograron la recuperación de ocho vehículos que fueron despojados, porque estos fueron hallados abandonados puesto que los responsables del robo no lograron esconderlos.

“Precisamente porque al ser prácticamente todas las corporaciones de seguridad alertadas de estos eventos, se les da seguimiento, algunos de ellos los abandonan al no poder sacarlos de la ciudad, al no poder ocultarlos en algunas áreas que ellos están trabajando”, explicó la vocera.

A pesar de estos registros, el Secretario General del Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, aseguró que la tendencia en el registro de delitos, como el robo de vehículos, se mantiene a la baja.

En ese sentido, apuntó que, aunque se presentan algunos picos en la incidencia delictiva, ya se superaron los meses más críticos en cuanto a los crímenes cometidos en la entidad.

Además, subrayó, se debe considerar que varias de las llamadas recibidas a los servicios de emergencia son falsas, por lo que deben tomarse como parámetro las denuncias oficializadas.

“La tendencia, aún con lo registrado ayer, lo cual evidentemente es un problema muy serio, la tendencia es a la baja. La llegada de las 100 patrillas, el proceso de reclutamiento que está haciendo Defensa, una convocatoria en todo el País, podemos observar que justamente se va a orientar a evitar todas las variables, una de ellas es el robo de vehículos”, declaró Castro.

“Uno son los registros de C4, y otras son las denuncias ante la Fiscalía. Lo que se toma por registro son las denuncias. Recordemos incluso cómo algunas veces se usa el C4 y algunas de las llamadas resultan ser falsas.

“Aún con todo y eso, con esos picos, la tendencia es a la baja como resultado de que todas las dependencias: Defensa, Marina, Guardia Nacional, la Policía Estatal, las policías municipales, tienen como una de sus encomiendas cotidianas atender este tema” manifestó.