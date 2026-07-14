Más de 18 mil elementos participarán en el Operativo Verano Seguro 2026 en Sinaloa

Un total de 18 mil 309 elementos de seguridad, protección civil y cuerpos de auxilio participarán en el Plan Operativo Verano Seguro 2026, que se desarrollará del 14 de julio al 1 de septiembre en los 20 municipios de Sinaloa, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Como parte del arranque del operativo, autoridades federales, estatales y municipales sostuvieron una reunión de coordinación para definir las acciones de prevención, vigilancia y atención ciudadana que se implementarán durante el periodo vacacional, con el objetivo de brindar seguridad tanto a habitantes como a turistas.

De acuerdo con la dependencia, en el despliegue participarán integrantes del Grupo Interinstitucional, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), así como personal de las secretarías de Turismo, Economía y Bienestar y Desarrollo Sustentable.

Las autoridades informaron que se mantendrán activos los programas de Rutas Seguras en carreteras federales, estatales y municipales para garantizar la seguridad a la ciudadanía en este periodo vacacional, en el que incluso extranjeros arriban a distintos destinos de la entidad.

También se montarán operativos de vigilancia en playas, centros recreativos, ciudades, comunidades y planteles educativos para prevenir la comisión de delitos durante la temporada veraniega.

Para las labores de seguridad también se contará con vehículos terrestres, embarcaciones y aeronaves, además de la coordinación permanente a través del C4i para atender reportes de emergencia y brindar una respuesta oportuna a la ciudadanía.