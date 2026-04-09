Más de 20 elementos de la Policía Municipal de Escuinapa piden su baja tras hechos violentos

ESCUINAPA. Más de 20 elementos de la Policía solicitaron su salida de la corporación tras el homicidio de un quinto agente municipal en menos de 20 días; quienes permanecen se mantienen en paro por falta de garantías en salarios, informó el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

“El día de ayer, por la situación que ha estado pasando, se dieron de baja por pensión de retiro; la mayor parte ya tiene entre 18 y 20 años de servicio, metieron su jubilación y se retiraron”, dijo Rosario Guadalupe Camacho García.

Son 15 elementos con antigüedad los que solicitaron su retiro o pensión anticipada, mientras que otros 7 corresponden a agentes que ingresaron en años recientes.

Hasta este jueves, entre 23 y 24 elementos han decidido retirarse del servicio policial, precisó.