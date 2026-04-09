Más de 20 elementos de la Policía Municipal de Escuinapa piden su baja tras hechos violentos

ESCUINAPA. Más de 20 elementos de la Policía solicitaron su salida de la corporación tras el homicidio de un quinto agente municipal en menos de 20 días; quienes permanecen se mantienen en paro por falta de garantías en salarios, informó el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
“El día de ayer, por la situación que ha estado pasando, se dieron de baja por pensión de retiro; la mayor parte ya tiene entre 18 y 20 años de servicio, metieron su jubilación y se retiraron”, dijo Rosario Guadalupe Camacho García.
Son 15 elementos con antigüedad los que solicitaron su retiro o pensión anticipada, mientras que otros 7 corresponden a agentes que ingresaron en años recientes.
Hasta este jueves, entre 23 y 24 elementos han decidido retirarse del servicio policial, precisó.
“La verdad he platicado con ellos y les he estado dando ánimos por la situación, pero tienen miedo por lo que estamos pasando; fueron cinco en días recientes, y decidieron retirarse de la corporación”, señaló.
La corporación contaba con 56 elementos antes del homicidio de los cinco agentes; tras estas bajas laborales, quedó “debilitada”, reconoció.
“Vamos a pedir apoyo a otras corporaciones del estado para ver si nos pueden ayudar con elementos, porque aquí no tenemos; son pocos, nos quedamos aproximadamente con 22”, indicó.
Agregó que no saldrán solos, sino en apoyo, y que se reorganizarán los turnos con el personal disponible para atender los servicios que se presenten.
Aunado a esto, los elementos realizaron un paro de labores este miércoles y no salieron a patrullar debido al adeudo de salarios y algunos incentivos, además de la situación de seguridad.
“Vino el presidente a hablar con ellos y quedó en revisar estos temas para ver qué está pasando; anoche no salió nadie a trabajar”, comentó.
Precisó que la mañana de este jueves ya se encuentran activos, pero advirtió que, de no haber respuesta por parte del Alcalde, podrían volver a parar labores.