$!Más de 5 mil cartuchos y 20 explosivos: el saldo del operativo en Misiones, Mazatlán

MAZATLÁN. _ El operativo desplegado por fuerzas federales la tarde del martes 7 de julio en el fraccionamiento Misiones, en Mazatlán, tras un ataque armado contra una vivienda, derivó en el aseguramiento de un arsenal, explosivos improvisados, equipo táctico y dos motocicletas.

De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas, dos armas cortas, 20 artefactos explosivos improvisados, 17 cargadores, 5 mil 560 cartuchos útiles, 13 chalecos tácticos, 26 placas balísticas y dos motocicletas.