$!Más de 5 mil cartuchos y 20 explosivos: el saldo del operativo en Misiones, Mazatlán

MAZATLÁN. _ El operativo desplegado por fuerzas federales la tarde del martes 7 de julio en el fraccionamiento Misiones, en Mazatlán, tras un ataque armado contra una vivienda, derivó en el aseguramiento de un arsenal, explosivos improvisados, equipo táctico y dos motocicletas.
De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas, dos armas cortas, 20 artefactos explosivos improvisados, 17 cargadores, 5 mil 560 cartuchos útiles, 13 chalecos tácticos, 26 placas balísticas y dos motocicletas.
Las autoridades federales no precisaron las circunstancias en las que fue localizado el material asegurado, ni informaron sobre personas detenidas durante el despliegue.
El ataque que originó la movilización ocurrió alrededor de las 17:40 horas del martes, en una vivienda ubicada sobre la calle Misión San Javier, esquina con Santa Gertrudis, en el fraccionamiento Misiones, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego.
Tras el reporte, elementos federales implementaron un operativo en la zona, que concluyó con el aseguramiento del armamento, los explosivos, el equipo táctico y los vehículos.
Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que dará continuidad a las investigaciones correspondientes.