$!Más de 60 días sin rastro: buscan a adulta mayor en Guasave

GUASAVE. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, activó el Protocolo Alba, para localizar a Margarita Sandoval Rivera, una adulta mayor de 79 años de edad que se encuentra desaparecida desde finales de marzo de este año en el municipio de Guasave.

De acuerdo con la información, la adulta mayor desapareció el pasado 28 de marzo de 2026, pero la denuncia por su desaparición fue interpuesta hasta el 14 de mayo ante el Ministerio Público.

De acuerdo con los datos la última vez que se le vio fue el pasado 28 de marzo de 2026, aproximadamente a las 00:05 horas, en un domicilio ubicado en la Colonia Jardines del Valle, en la ciudad de Guasave.

La mujer de 79 años es de nacionalidad mexicana, mide 1.80 metros de estatura, es de complexión mediana, tiene tez clara y cabello corto de color negro. Como señas particulares para facilitar su identificación, las autoridades y colectivos civiles señalan que presenta una verruga en su ojo derecho; la última vez que fue vista vestía una pijama de color blanco con figuras.