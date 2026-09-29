$!Más de un mes desaparecida: buscan a Mariana Geraldine, de 17 años, en Guamúchil

SALVADOR ALVARADO._ Después de más de un mes sin tener noticias de ella, autoridades y familiares buscan a Mariana Geraldine Quijano Molina, de 17 años de edad, quien fue reportada como desaparecida en Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado.

La adolescente fue vista por última vez el pasado 19 de agosto, cuando salió de su domicilio ubicado en la Colonia 5 de Febrero; sin embargo, el reporte formal de su desaparición ante la autoridad ministerial fue presentado hasta el 28 de septiembre.

Tras la denuncia, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda mediante el programa Alerta Amber para solicitar la colaboración de la ciudadanía en la localización de la menor.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, Mariana Geraldine vestía al momento de su desaparición una playera negra, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos.

La adolescente mide aproximadamente 1.75 metros, es de complexión mediana y tez morena. Tiene cabello largo, lacio y negro, ojos grandes y oscuros, boca mediana, labios gruesos y nariz mediana.

Como seña particular, tiene un tatuaje en el brazo derecho con la leyenda “María Gámez”.