$!Matan a adulto mayor junto a camión cargado de leña en el fraccionamiento Las Cerezas, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre de 56 años fue asesinado a balazos la mañana de este viernes 30 de octubre en el fraccionamiento Las Cerezas, ubicado en las inmediaciones del basurón municipal de Culiacán.
La víctima fue identificada como Felipe “R”, originario de la comunidad de La Pitayita, perteneciente a este municipio.
El reporte de disparos se recibió alrededor de las 8:00 horas, por lo que elementos del Ejército Mexicano se trasladaron al sector para atender la emergencia.
Al llegar, los militares localizaron el cuerpo del hombre tendido boca abajo, a un costado de la puerta del copiloto de un camión que transportaba leña. El vehículo se encontraba sobre las calles Azucena y Begonia, en el mencionado fraccionamiento.
La zona fue acordonada por elementos del Ejército y de la Policía Municipal de Culiacán, mientras personal de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes.
Una vez concluidos los trabajos periciales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarían los procedimientos de ley.