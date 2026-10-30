$!Matan a adulto mayor junto a camión cargado de leña en el fraccionamiento Las Cerezas, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre de 56 años fue asesinado a balazos la mañana de este viernes 30 de octubre en el fraccionamiento Las Cerezas, ubicado en las inmediaciones del basurón municipal de Culiacán. La víctima fue identificada como Felipe “R”, originario de la comunidad de La Pitayita, perteneciente a este municipio.

El reporte de disparos se recibió alrededor de las 8:00 horas, por lo que elementos del Ejército Mexicano se trasladaron al sector para atender la emergencia.

Al llegar, los militares localizaron el cuerpo del hombre tendido boca abajo, a un costado de la puerta del copiloto de un camión que transportaba leña. El vehículo se encontraba sobre las calles Azucena y Begonia, en el mencionado fraccionamiento.