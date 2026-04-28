$!Matan a agente de Tránsito Municipal frente a plaza comercial de Culiacán

Fue asesinado a balazos a bordo de un automóvil Edgar Saúl “N”, identificado como elemento activo de la Policía de Tránsito Municipal de Culiacán, frente a una plaza comercial al sur de la ciudad.

El homicidio ocurrió sobre la autopista Benito Juárez, conocida como La Costerita, sobre el carril del sentido poniente a oriente, aproximadamente a las 15:30 horas de este 28 de abril.

El ataque se cometió de carro a carro, y durante este atentado el oficial perdió el control de su unidad, un Volkswagen Jetta color negro, y se estrelló contra el muro de contención.