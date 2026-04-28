$!Matan a agente de Tránsito Municipal frente a plaza comercial de Culiacán

Fue asesinado a balazos a bordo de un automóvil Edgar Saúl “N”, identificado como elemento activo de la Policía de Tránsito Municipal de Culiacán, frente a una plaza comercial al sur de la ciudad.
El homicidio ocurrió sobre la autopista Benito Juárez, conocida como La Costerita, sobre el carril del sentido poniente a oriente, aproximadamente a las 15:30 horas de este 28 de abril.
El ataque se cometió de carro a carro, y durante este atentado el oficial perdió el control de su unidad, un Volkswagen Jetta color negro, y se estrelló contra el muro de contención.
El agente de 45 años contaba con 20 años de servicio a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán.
Al sitio arribaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana quienes confirmaron que el oficial ya no contaba con signos vitales.
Debido a este hecho, elementos del Ejército Mexicano cerraron la circulación en dos de los tres carriles de poniente a oriente, y en un carril de oriente a poniente.
Posteriormente arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado para recabar las evidencias, como los casquillos que quedaron regados sobre la autopista, que luego el Servicio Médico Forense retire el cadáver, y solicitaron apoyo de una grúa para remover la unidad siniestrada.