$!Matan a Alexander de 19 años a la orilla del canal en Aguaruto, en Culiacán

Un joven de 19 años de edad identificado como Alexander fue asesinado a balazos durante la noche de este miércoles en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.
El homicidio fue denunciado a las autoridades cerca de las 18:00 horas, por la orilla del canal de dicha comunidad.
Los hechos fueron confirmados sobre la calle Del Olmo, que corresponde al canal, en el cruce con la calle Dalias, a un par de calles del panteón municipal.
La víctima vestía ropa oscura al momento del hecho, y presentaba heridas de bala y signos de violencia en distintas parte del cuerpo, desde el tórax hasta los tobillos.
El joven era de complexión robusta, tez morena clara y cabello negro.
Al lugar atendieron efectivos de la Policía Municipal de Culiacán, y posteriormente por Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.