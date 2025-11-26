$!Matan a Alexander de 19 años a la orilla del canal en Aguaruto, en Culiacán

El homicidio fue denunciado a las autoridades cerca de las 18:00 horas, por la orilla del canal de dicha comunidad.

Un joven de 19 años de edad identificado como Alexander fue asesinado a balazos durante la noche de este miércoles en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.

Los hechos fueron confirmados sobre la calle Del Olmo, que corresponde al canal, en el cruce con la calle Dalias, a un par de calles del panteón municipal.

La víctima vestía ropa oscura al momento del hecho, y presentaba heridas de bala y signos de violencia en distintas parte del cuerpo, desde el tórax hasta los tobillos.

El joven era de complexión robusta, tez morena clara y cabello negro.

Al lugar atendieron efectivos de la Policía Municipal de Culiacán, y posteriormente por Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.