Matan a Alexander de 19 años a la orilla del canal en Aguaruto, en Culiacán

El joven presentaba signos de violencia en distintas partes del cuerpo, desde el tórax hasta los tobillos
Noroeste/Redacción
26/11/2025 20:01
Un joven de 19 años de edad identificado como Alexander fue asesinado a balazos durante la noche de este miércoles en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.

El homicidio fue denunciado a las autoridades cerca de las 18:00 horas, por la orilla del canal de dicha comunidad.

Los hechos fueron confirmados sobre la calle Del Olmo, que corresponde al canal, en el cruce con la calle Dalias, a un par de calles del panteón municipal.

La víctima vestía ropa oscura al momento del hecho, y presentaba heridas de bala y signos de violencia en distintas parte del cuerpo, desde el tórax hasta los tobillos.

El joven era de complexión robusta, tez morena clara y cabello negro.

Al lugar atendieron efectivos de la Policía Municipal de Culiacán, y posteriormente por Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

