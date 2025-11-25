Seguridad
Matan a balazos a Abraham en un parque de Santa Fe, en Culiacán

El cuerpo del joven quedó tendido junto a un árbol a un costado de una cancha de baloncesto, al norte de la ciudad
25/11/2025 16:45
Un joven identificado como Abraham “N” fue privado de la vida a balazos la tarde de este martes en un parque del sector Santa Fe, al norte de Culiacán.

La víctima, de aproximadamente 19 años, fue atacada en un área recreativa ubicada en el cruce de la avenida San Próspero y la calle Santa Sabina.

El hecho fue reportado cerca de las 15:30 horas de este 25 de noviembre, cuando se confirmó la presencia del cuerpo del joven junto a un árbol.

Sobre la cancha de baloncesto quedaron esparcidos varios casquillos, presuntamente utilizados durante la agresión.

La zona fue asegurada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.

