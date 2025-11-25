$!Matan a balazos a Abraham en un parque de Santa Fe, en Culiacán

Un joven identificado como Abraham “N” fue privado de la vida a balazos la tarde de este martes en un parque del sector Santa Fe, al norte de Culiacán.

La víctima, de aproximadamente 19 años, fue atacada en un área recreativa ubicada en el cruce de la avenida San Próspero y la calle Santa Sabina.

El hecho fue reportado cerca de las 15:30 horas de este 25 de noviembre, cuando se confirmó la presencia del cuerpo del joven junto a un árbol.