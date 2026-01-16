$!Matan a balazos a adulto mayor en caballerizas de San Pedro, Navolato

Un adulto mayor fue asesinado a balazos al interior de unas caballerizas en la sindicatura de San Pedro, en Navolato.
Los hechos se reportaron alrededor de las 19:00 horas de este viernes, en el cruce de las calles Doctor Mora, Guanajuato y Jorge Granados.
En el lugar se encontraron casquillos de arma corta, con la que habría sido agredida la víctima.
Al lugar se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Navolato, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Hasta el momento, el hombre, de aproximadamente 60 años, no ha sido identificado, sin embargo, autoridades informaron que familiares del occiso se encuentran en el lugar para su reconocimiento legal.