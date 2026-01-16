$!Matan a balazos a adulto mayor en caballerizas de San Pedro, Navolato

Un adulto mayor fue asesinado a balazos al interior de unas caballerizas en la sindicatura de San Pedro, en Navolato.

Los hechos se reportaron alrededor de las 19:00 horas de este viernes, en el cruce de las calles Doctor Mora, Guanajuato y Jorge Granados.

En el lugar se encontraron casquillos de arma corta, con la que habría sido agredida la víctima.