$!Matan a balazos a dependiente de un abarrotes en el Infonavit Alarcón, en Mazatlán; se presume asalto

Las detonaciones fueron reportadas a las autoridades a las 20:00 horas, en una tienda ubicada en la esquina de la avenida de Las Garzas y la calle Tapir del Infonavit Francisco Alarcón.

MAZATLÁN._ El dependiente de una tienda de abarrotes del Infonavit Alarcón, murió de varios disparos tras un presunto asalto cometido por motociclistas.

Según versiones en el lugar, hombres armados que descendieron de una motocicleta ingresaron a la tienda y presuntamente intentaron asaltar el negocio, pero el presunto asaltante perdió el control y disparó en varias ocasiones sobre el dependiente.

Familiares reportaron la agresión a los números de emergencia, pero a la llegada de Policías Municipales y luego de ser valorado por Paramédicos de Bomberos, fue declarado sin vida.

El occiso fue identificado como Israel “N”, de 34 años de edad.

La zona fue acordonada por policías municipales, elementos del Ejército, Marina y agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.