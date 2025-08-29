Matan a balazos a dos hombres que circulaban en moto en Tepuche, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres que circulaban en una motocicleta fueron hallados asesinados a balazos la tarde de este viernes en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 15:20 horas en un camino de terracería que conecta a las comunidades de Tecolote y Caminaguato.

En el lugar se encontraron a las dos víctimas recostadas junto con la unidad ligera, con manchas de sangre y heridas en el cráneo por impactos de bala.

La identidad de los hombres no ha sido dada a conocer, pero se refiere que eran de edad joven.

Uno de ellos es descrito de complexión regular y tez morena clara, de pelo negro y corto, vestía una camisa azul marino, un pantalón de mezclilla azul claro y tenis negros; por su parte, el otro era de complexión delgada y tez morena, de pelo corto negro, traía puesto una playera de manga larga azul, un pantalón negro y botas tácticas del mismo color.

Las autoridades de seguridad arribaron para delimitar un perímetro, mientras los agentes de la Fiscalía General del Estado se encargaron de realizar las diligencias y las labores de campo.

La jornada violenta de este viernes 29 de agosto en la sindicatura de Tepuche ha dejado la cifra de dos albañiles lesionados tras un ataque armado en la plazuela principal, mismo lugar donde horas antes se localizó una cabeza humana envuelta en plástico negro, además de los dos asesinados durante la tarde de este día.