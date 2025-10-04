$!Matan a balazos a dos menores de edad en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán

Dos menores de edad fueron asesinados a balazos durante la tarde de este sábado 4 de octubre en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán.
Las víctimas fueron identificadas por sus familiares como Ángel y Jaziel, ambos de 17 años de edad.
El doble homicidio se registró alrededor de las 13:30 horas, en el cruce de la calle Plan de Ayala y la avenida Manuel Estrada.
Los dos menores se encontraban viajando en una motocicleta cuando al pasar por el semáforo que divide ambas calles fueron atacados a balazos por civiles armados.
Tras el ataque, las dos víctimas cayeron sobre el pavimento junto con la unidad ligera; por su parte los responsables emprendieron la huida y hasta el momento se desconoce su paradero.
Vecinos del sector llamaron al número de emergencias 9-1-1 luego de escuchar las detonaciones de arma de fuego, siendo elementos del Ejército Mexicano los que arribaron al punto para dar fe del hecho.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se encargaron de asistir de emergencias a los lesionados, no obstante cubrieron sus cuerpos con una manta azul y se retiraron al confirmar que ya no contaban con signos vitales.
El personal de seguridad montó un operativo y delimitaron una zona, a la espera de los peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado para que realicen las labores correspondientes.