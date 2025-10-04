$!Matan a balazos a dos menores de edad en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán

Dos menores de edad fueron asesinados a balazos durante la tarde de este sábado 4 de octubre en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán.

Las víctimas fueron identificadas por sus familiares como Ángel y Jaziel, ambos de 17 años de edad.

El doble homicidio se registró alrededor de las 13:30 horas, en el cruce de la calle Plan de Ayala y la avenida Manuel Estrada.

Los dos menores se encontraban viajando en una motocicleta cuando al pasar por el semáforo que divide ambas calles fueron atacados a balazos por civiles armados.