$!Matan a balazos a ‘El Negro’ dentro de departamentos en Infonavit Las Flores, Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos durante la tarde de este viernes en la planta alta de un edificio de departamentos ubicado en la colonia Infonavit Las Flores, al poniente de Culiacán.

La víctima fue identificada en el lugar como Jorge Luis, conocido como “El Negro”, cuya edad no fue precisada. El ataque ocurrió en uno de los edificios situados entre los andadores C y D del conjunto habitacional.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, sujetos que viajaban en una motocicleta llegaron al complejo, ingresaron al edificio y subieron hasta la planta alta, donde localizaron a “El Negro” y le dispararon en repetidas ocasiones.