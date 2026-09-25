$!Matan a balazos a ‘El Negro’ dentro de departamentos en Infonavit Las Flores, Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos durante la tarde de este viernes en la planta alta de un edificio de departamentos ubicado en la colonia Infonavit Las Flores, al poniente de Culiacán.
La víctima fue identificada en el lugar como Jorge Luis, conocido como “El Negro”, cuya edad no fue precisada. El ataque ocurrió en uno de los edificios situados entre los andadores C y D del conjunto habitacional.
De acuerdo con la información recabada en el sitio, sujetos que viajaban en una motocicleta llegaron al complejo, ingresaron al edificio y subieron hasta la planta alta, donde localizaron a “El Negro” y le dispararon en repetidas ocasiones.
Tras el reporte de la agresión, elementos de la Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina se trasladaron al lugar y localizaron al hombre herido dentro del inmueble.
Paramédicos de Cruz Roja ingresaron al edificio para brindarle atención; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
El homicidio ocurrió aproximadamente un mes después de que se registrara otro ataque a balazos en el mismo edificio. Hasta el momento, las autoridades no han informado si existe alguna relación entre ambos hechos.
Personal de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para procesar la escena, recabar indicios y realizar las diligencias para esclarecer el homicidio.
Una vez concluidos los trabajos periciales, el cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense para continuar con los procedimientos establecidos por ley.