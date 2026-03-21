$!Matan a balazos a empleado de taquería frente al Aeropuerto de Culiacán

El empleado de una taquería fue asesinado a balazos frente al Aeropuerto Internacional de Culiacán, en la Calzada de Aeropuerto, durante el mediodía de este sábado, en la colonia Bachigualato.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 13:15 horas, cuando la víctima, Julio César de 31 años, fue agredido a tiros por una persona que descendió de un vehículo y abrió fuego en su contra.

El ahora occiso fue reconocido como el hijo del establecimiento donde laboraba, y el crimen ocurrió minutos antes de que cerrara el local.