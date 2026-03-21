$!Matan a balazos a empleado de taquería frente al Aeropuerto de Culiacán

El empleado de una taquería fue asesinado a balazos frente al Aeropuerto Internacional de Culiacán, en la Calzada de Aeropuerto, durante el mediodía de este sábado, en la colonia Bachigualato.
Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 13:15 horas, cuando la víctima, Julio César de 31 años, fue agredido a tiros por una persona que descendió de un vehículo y abrió fuego en su contra.
El ahora occiso fue reconocido como el hijo del establecimiento donde laboraba, y el crimen ocurrió minutos antes de que cerrara el local.
Pese a que trató de resguardarse del ataque, fue alcanzado por las ráfagas de disparos de arma de fuego.
Su cuerpo quedó tendido boca arriba sobre la banqueta, a unos metros de la taquería y frente a un negocio de autopartes.
El hombre, de complexión delgada y tez blanca, vestía un pantalón de mezclilla, playera rojo y una gorra negro con rojo.
Como parte del dispositivo de seguridad implementado, autoridades cerraron uno de los carriles en sentido oriente a poniente de la Calzada Aeropuerto, con rumbo a Navolato.