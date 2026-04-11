$!Matan a balazos a hombre a bordo de camioneta en gasolinera de Aguaruto, Culiacán

Un hombre identificado como Jorge Manuel, reconocido como comerciante de agua, murió atacado a balazos a bordo de una camioneta en la gasolinera que se encuentra frente a la entrada a la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.

Junto con él se reportó que una persona llamada Jesús Héctor resultó con lesiones tipo rozón en una de las manos, por lo que fue llevado hacia un centro de salud .

La víctima fatal es un adulto de entre 50 y 60 años de edad de complexión regular, tez morena clara, cabello canoso y vestía una playera azul oscuro y pantalón de mezclilla azul claro.