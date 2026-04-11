$!Matan a balazos a hombre a bordo de camioneta en gasolinera de Aguaruto, Culiacán

Un hombre identificado como Jorge Manuel, reconocido como comerciante de agua, murió atacado a balazos a bordo de una camioneta en la gasolinera que se encuentra frente a la entrada a la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.
Junto con él se reportó que una persona llamada Jesús Héctor resultó con lesiones tipo rozón en una de las manos, por lo que fue llevado hacia un centro de salud .
La víctima fatal es un adulto de entre 50 y 60 años de edad de complexión regular, tez morena clara, cabello canoso y vestía una playera azul oscuro y pantalón de mezclilla azul claro.
Según primero reportes, fueron agredidos por sujetos a bordo de un vehículo tinto, cuando circulaban a la orilla del Canal 7, cerca del puente que lleva Campo San Manuel, y tras el atentado, continuó la marcha de la camioneta hasta chocar con una macetero de la gasolinera.
Los reportes de disparos, aproximadamente a las 8:20 horas de este 11 de abril, movilizaron a los cuerpos de seguridad, quienes acordonaron el perímetro, mientras que el grupo de Rescate Aguaruto Voluntarios A.C. auxilió al herido .
Al lugar se movilizó una grúa de la Fiscalía General del Estado para trasladar la camioneta, marca Mazda modelo antiguo, y el Servicio Médico Forense, a recoger el cadáver.