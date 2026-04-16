Matan a balazos a hombre cuando llegaba a su casa en Estación Quilá

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este jueves 16 de abril en la comunidad de Estación Quilá, sindicatura de Quilá, al sur de Culiacán.

Los primeros informes señalan que la agresión se registró alrededor de las 22:00 horas, cuando la víctima arribaba a su domicilio y fue sorprendida por sujetos armados que ya lo esperaban en las inmediaciones.

Sin mediar palabra, los agresores le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente escaparon del lugar.

Tras las detonaciones, vecinos solicitaron apoyo al número de emergencias, por lo que minutos después acudieron elementos de seguridad pública y fuerzas federales.

Al arribar al sitio, los agentes localizaron al hombre tirado frente a la vivienda con múltiples heridas de bala y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El área quedó bajo resguardo mientras personal de la Fiscalía General del Estado procesó la escena, aseguró indicios y abrió la carpeta de investigación correspondiente.

El cuerpo sería trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. De momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada oficialmente.