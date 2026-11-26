MAZATLÁN. _ Un hombre en condición de calle fue asesinado a balazos la tarde de este jueves 26 de noviembre en el área de estacionamiento de una tienda de autoservicio, ubicada sobre la avenida Sábalo Cerritos, en el entronque con el acceso a esa zona, en Mazatlán. La víctima no ha sido identificada y hasta el momento no se han proporcionado datos sobre sus generales. Entre sus características visibles, vestía sandalias y una gorra negra con visera gris.

El ataque se registró alrededor de las 14:30 horas, cuando, de acuerdo con testimonios, el hombre se encontraba en la entrada del establecimiento, donde aparentemente se dedicaba a abrir y cerrar la puerta para los clientes. También llevaba una mochila en la que, al parecer, guardaba una cobija.

Según testigos, hombres armados que viajaban en un vehículo pasaron cerca del lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra el hombre, quien cayó al suelo tras la agresión. Tras el reporte al número de emergencias, paramédicos de Bomberos Veteranos acudieron al sitio; sin embargo, únicamente confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal y del Ejército acordonaron el área, mientras personal de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.

Una vez concluidos los trabajos periciales, el cuerpo sería trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanecerá en espera de ser identificado. Dos trabajadores de establecimientos comerciales asesinados en menos de 48 horas Cabe señalar que no es la primera vez que una persona encargada de abrir y cerrar las puertas de un establecimiento comercial es asesinada a balazos en el exterior de su centro de trabajo. El pasado 24 de noviembre, una mujer fue atacada a tiros cuando laboraba en el acceso de una farmacia ubicada sobre la avenida Santa Rosa, en la colonia Jacarandas.