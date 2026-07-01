$!Matan a balazos a hombre en una taquería de Barrancos, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre llamado Manuel, de 44 años de edad, murió asesinado a balazos en el sector Infonavit Barrancos durante este miércoles 1 de julio al sur de Culiacán.
De forma preliminar se dio a conocer que trabajaba en una taquería en la que fue baleado, sobre la Calzada de los Empaques, casi esquina con la avenida Pablo Macías Valenzuela.
Alrededor de las 18:40 horas fue reportada una serie de disparos de arma de fuego, y al atender el llamado, las corporaciones de seguridad localizaron al hombre tendido entre las mesas del local ya sin signos vitales.
Además, una persona sin identificar resultó lesionada por esquirla de bala, pero al ser valorada por paramédicos de Cruz Roja Mexicana se determinó que no requería traslado a un hospital.
Ante este crimen, las autoridades restringieron el paso por la Calzada de los Empaques, y solicitaron apoyo de personal ministerial, así como del Servicio Médico Forense para el traslado del cuerpo y la autopsia correspondiente.