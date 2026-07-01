$!Matan a balazos a hombre en una taquería de Barrancos, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre llamado Manuel, de 44 años de edad, murió asesinado a balazos en el sector Infonavit Barrancos durante este miércoles 1 de julio al sur de Culiacán.

De forma preliminar se dio a conocer que trabajaba en una taquería en la que fue baleado, sobre la Calzada de los Empaques, casi esquina con la avenida Pablo Macías Valenzuela.