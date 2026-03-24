$!Matan a balazos a hombre identificado como Pedro, en la colonia El Mirador, en Culiacán

Un hombre identificado como Pedro, de 39 años de edad, murió atacado a balazos durante la noche de este martes, en la colonia El Mirador, al norte de Culiacán.
El hecho se registró sobre la Calzada de las Américas, entre la calle Piscis y Acuario, aproximadamente a las 20:40 horas de este 24 de marzo.
La víctima fue reconocida como vecino de la comunidad El Platanar, perteneciente al municipio de Mocorito.
De acuerdo con reportes policiales, sujetos a bordo de una camioneta blanca arribaron hacia donde se encontraba Pedro, y le dispararon en repetidas ocasiones hasta provocarle la muerte.
Al momento del hecho, vestía una playera blanca, una chamarra negra, pantalón de mezclilla azul y calzado negro.
Su cuerpo quedó tendido boca arriba con tierra encima de su cadáver, y en los alrededores se encontraron varios casquillos percutidos.
La escena fue resguardada por elementos de Guardia Nacional, mientras que peritos de Fiscalía General del Estado, recabaron, evidencias y realizaron las diligencias correspondientes.