Seguridad
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Violencia

Matan a balazos a hombre identificado como Pedro, en la colonia El Mirador, en Culiacán

Personas a bordo de una camioneta blanca arribaron hacia donde se encontraba Pedro, y le dispararon en repetidas ocasiones
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
24/03/2026 21:59
24/03/2026 21:59

Un hombre identificado como Pedro, de 39 años de edad, murió atacado a balazos durante la noche de este martes, en la colonia El Mirador, al norte de Culiacán.

El hecho se registró sobre la Calzada de las Américas, entre la calle Piscis y Acuario, aproximadamente a las 20:40 horas de este 24 de marzo.

La víctima fue reconocida como vecino de la comunidad El Platanar, perteneciente al municipio de Mocorito.

De acuerdo con reportes policiales, sujetos a bordo de una camioneta blanca arribaron hacia donde se encontraba Pedro, y le dispararon en repetidas ocasiones hasta provocarle la muerte.

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Al momento del hecho, vestía una playera blanca, una chamarra negra, pantalón de mezclilla azul y calzado negro.

Su cuerpo quedó tendido boca arriba con tierra encima de su cadáver, y en los alrededores se encontraron varios casquillos percutidos.

La escena fue resguardada por elementos de Guardia Nacional, mientras que peritos de Fiscalía General del Estado, recabaron, evidencias y realizaron las diligencias correspondientes.

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