$!Matan a balazos a hombre identificado como Pedro, en la colonia El Mirador, en Culiacán

Un hombre identificado como Pedro, de 39 años de edad, murió atacado a balazos durante la noche de este martes, en la colonia El Mirador, al norte de Culiacán.

El hecho se registró sobre la Calzada de las Américas, entre la calle Piscis y Acuario, aproximadamente a las 20:40 horas de este 24 de marzo.

La víctima fue reconocida como vecino de la comunidad El Platanar, perteneciente al municipio de Mocorito.

De acuerdo con reportes policiales, sujetos a bordo de una camioneta blanca arribaron hacia donde se encontraba Pedro, y le dispararon en repetidas ocasiones hasta provocarle la muerte.