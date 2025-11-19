$!Matan a balazos a Jesús Alexander en la Cofradía de San Pedro, en Navolato

Un hombre joven fue asesinado a balazos durante la noche de este miércoles cuando circulaba en motocicleta por la Cofradía de San Pedro, municipio de Navolato.

El occiso fue identificado por familiares como Jesús Alexander de 19 años de edad, vecino de La Laguna de San Pedro.

En el hecho también se reportó una mujer herida que habría sido trasladada de emergencia por una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana.