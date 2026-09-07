$!Matan a balazos a Jesús Manuel en la colonia Luis Echeverría, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Jesús Manuel fue asesinado con disparos de arma de fuego dentro de su domicilio en la colonia Luis Echeverría; los agresores lo siguieron hasta verlo caer.

El ataque armado fue reportado a las 17:40 horas, indicado la calle Isla de Guadalupe casi esquina con la calle Cialaca del mencionado sector.

Según testigos, Jesús Manuel intentó refugiarse en su casa al ver acercarse una motocicleta y un automóvil de color blanco con hombres armados, corrió apenas unos metros cuando empezaron a dispararle y aunque alcanzó a entrar a su hogar, quedó sin vida a causa de múltiples heridas de bala.