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Violencia

Matan a balazos a joven de 16 años en una casa de la colonia Presas del Valle, en Mazatlán

Según reportes, hasta la vivienda llegó una camioneta de la que descendieron hombres armados y dispararon
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
23/10/2026 17:14
23/10/2026 17:14

MAZATLÁN._Un menor de edad fue asesinado de varios disparos dentro de una casa de la Colonia Presas del Valle.

Las serie de disparos fueron reportadas a las autoridades a las 16:10 horas, indicando una vivienda sobre la Calle Presa El Salto, en Presas del Valle.

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Versiones en el lugar indican que hombres armados descendieron de una camioneta de color blanco y dispararon contra un menor de edad que recién había llegado a la vivienda.

Policías municipales y Bomberos Veteranos llegaron al lugar y estos últimos trataron de auxiliar a la víctima, pero ya no contaba con signos vitales.

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La zona fue acordonada y resguardada hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

El occiso fue identificado como Brayan “N”, de 16 años.

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