$!Matan a balazos a joven de 16 años en una casa de la colonia Presas del Valle, en Mazatlán

MAZATLÁN._Un menor de edad fue asesinado de varios disparos dentro de una casa de la Colonia Presas del Valle. Las serie de disparos fueron reportadas a las autoridades a las 16:10 horas, indicando una vivienda sobre la Calle Presa El Salto, en Presas del Valle.

Versiones en el lugar indican que hombres armados descendieron de una camioneta de color blanco y dispararon contra un menor de edad que recién había llegado a la vivienda. Policías municipales y Bomberos Veteranos llegaron al lugar y estos últimos trataron de auxiliar a la víctima, pero ya no contaba con signos vitales.