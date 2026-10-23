$!Matan a balazos a joven de 16 años en una casa de la colonia Presas del Valle, en Mazatlán

MAZATLÁN._Un menor de edad fue asesinado de varios disparos dentro de una casa de la Colonia Presas del Valle.
Las serie de disparos fueron reportadas a las autoridades a las 16:10 horas, indicando una vivienda sobre la Calle Presa El Salto, en Presas del Valle.
Versiones en el lugar indican que hombres armados descendieron de una camioneta de color blanco y dispararon contra un menor de edad que recién había llegado a la vivienda.
Policías municipales y Bomberos Veteranos llegaron al lugar y estos últimos trataron de auxiliar a la víctima, pero ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada y resguardada hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.
El occiso fue identificado como Brayan “N”, de 16 años.