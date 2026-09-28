$!Matan a balazos a joven embarazada en Los Mochis; agresor entró a su vivienda fingiendo ser trabajador

AHOME. _ Una mujer con avanzado estado de gestación perdió la vida la mañana de este lunes 28 de septiembre, tras ser víctima de un ataque a balazos al interior de su propio domicilio, en el sector oriente de Los Mochis.
La víctima, identificada como Fernanda “N”, de 31 años de edad, tenía aproximadamente siete meses de embarazo.
De acuerdo con los reportes emitidos a los números de emergencia, los hechos se registraron en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Juan S. Millán y Sindicatura Higuera de Zaragoza, en la colonia Ampliación 12 de Octubre.
La información preliminar indica que un sujeto armado arribó al lugar y logró que la joven le abriera la puerta tras hacerse pasar por empleado de una dependencia paraestatal. Una vez dentro del inmueble, el agresor sacó un arma de fuego, disparó a quemarropa contra la mujer y huyó de la escena con rumbo desconocido.
Minutos después de las detonaciones, el esposo de la víctima llegó al domicilio. Al encontrarla gravemente herida, la subió a un vehículo particular y la trasladó de urgencia a un hospital privado ubicado en el sector Centro de Los Mochis.
Pese a la rápida movilización, Fernanda ingresó al área de urgencias sin signos vitales. Ante el fallecimiento de la madre y debido a su avanzado estado de gestación, el personal médico del nosocomio intervino quirúrgicamente de inmediato y realizó una cesárea de emergencia para intentar salvar la vida del bebé.
Tras confirmarse el hecho, agentes preventivos y peritos de la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte acudieron tanto a la clínica como al domicilio donde ocurrió el ataque. En el lugar de los hechos se acordonó la zona para iniciar con el levantamiento de indicios e integrar la carpeta de investigación que permita establecer la identidad y el paradero del responsable de este crimen.
Suman 24 mujeres asesinadas en septiembre
Con la muerte violenta de Fernanda, Sinaloa suma 24 mujeres asesinadas hasta este 27 de septiembre de este año. De acuerdo con el recuento mencionado, 22 de estos casos se concentran en los municipios de Mazatlán, Escuinapa y Culiacán.
Con este nuevo caso, el número de mujeres privadas de la vida de manera violenta en la entidad durante el presente año asciende a 110, de acuerdo con datos periodísticos de Noroeste.