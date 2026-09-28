$!Matan a balazos a joven embarazada en Los Mochis; agresor entró a su vivienda fingiendo ser trabajador

AHOME. _ Una mujer con avanzado estado de gestación perdió la vida la mañana de este lunes 28 de septiembre, tras ser víctima de un ataque a balazos al interior de su propio domicilio, en el sector oriente de Los Mochis.

La víctima, identificada como Fernanda “N”, de 31 años de edad, tenía aproximadamente siete meses de embarazo.

De acuerdo con los reportes emitidos a los números de emergencia, los hechos se registraron en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Juan S. Millán y Sindicatura Higuera de Zaragoza, en la colonia Ampliación 12 de Octubre.

La información preliminar indica que un sujeto armado arribó al lugar y logró que la joven le abriera la puerta tras hacerse pasar por empleado de una dependencia paraestatal. Una vez dentro del inmueble, el agresor sacó un arma de fuego, disparó a quemarropa contra la mujer y huyó de la escena con rumbo desconocido.