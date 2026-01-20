Matan a balazos a joven en la Francisco I. Madero, en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven motociclista fue asesinado a balazos la noche del lunes 19 de enero en la Colonia Francisco I. Madero, ubicada al sur de Culiacán.

La víctima fue identificada por familiares como Omar “N”, de 23 años de edad.De acuerdo con los primeros informes, el joven circulaba a bordo de una motocicleta cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

El ataque ocurrió alrededor de las 21:30 horas en la calle Mina Plomosa, entre Bienestar Social y Prolongación Álvaro Obregón.

Tras la agresión, el motociclista quedó tendido sobre la vía pública, mientras los responsables se dieron a la fuga.

El hecho fue reportado al sistema de emergencias 911, lo que provocó la movilización de elementos del Ejército Mexicano y paramédicos de la Cruz Roja.

Al arribar al sitio, los socorristas confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por las autoridades como parte del protocolo de seguridad, en tanto personal de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar las diligencias correspondientes y abrir la carpeta de investigación para esclarecer este homicidio.